Vincenzo Montella'dan 'transfer haberleri' sorusuna net yanıt: 'Bunlar çok normal, alışığız'

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, seviyesi yüksek bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Montella, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik" diye konuştu.

İtalyan teknik adam, tedavileri süren oyuncular hakkında ise "Sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim, Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi, normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi, objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor, adım adım ilerlemek gerek" ifadelerini kullandı.

İki takımın da açık bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Vincenzo Montella, şöyle devam etti:

"Pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor, her zaman böyle olmaz. Bloklar arasındaki mesafe ve kompakt oyun daha fazla önemli hale geliyor. Çok çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün Zeki kaptan olarak sahaya çıktı, Zeki bugün kaptanlık pazu bandıyla çok önemli bir performans sergiledi. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum."

Montella, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, oyuncuları etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum" yanıtını verdi.

Montella, Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, "Farklı özellikleri barındıran özellikte bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var, herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur, mesafeler de uzak oluyor, hava şartları farklı olabiliyor. Kim çabuk adapte olursa avantaj elde eder, bahanelere sığınmanın anlamı yok, milli takım burası, en iyi performansı göstermek zorundasınız" şeklinde konuştu.