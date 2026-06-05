Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri: 'Gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir'

Fatih Terim, Dünya Kupası öncesi İtalyan basınından Tuttomercato'ya konuştu. Terim, A Milli Takım ve geleceği ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Fatih Terim açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Birçok kişi Türkiye'yi Dünya Kupası'nın olası sürprizi olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

Fatih Terim: "Hem evet hem hayır. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi milli takımların doğal favoriler olarak görüldüğü turnuvada, bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu."

"POTANSİYELİMİZ VAR"

"Ancak Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal bir şeye dönüştürmek istiyoruz.

Önemli olan istikrarı sağlamak. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. Bu hedef çok önemliydi. Her zaman söylediğim şudur: Her zaman orada olmalıyız, istikrar sağlamalıyız, başarı da gelecektir."

"TÜRKİYE İÇİN SINIR YOK"

"Kısa turnuvalarda planlama çok önemlidir. Oyuncular 40-50 maçlık çok yoğun sezonlardan geliyorlar ve hemen milli takıma katılıyorlar. Bu kolay değil. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırlık gerekiyor. En iyi yaklaşım adım adım ilerlemektir. Önde grubu mümkün olan en iyi şekilde geçmek, sonra son 16'ya, çeyrek finale ve ötesine geçmek.

Türkiye için sınır olmadığını düşünüyorum. Önemli olan turnuvada yer almaktır. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalarda sadece oynamakla kalmaz: Onlar yaşar ve coşturur! Taraftarlar, enerjisi ve duygularıyla her zaman iz bırakır."

MONTELLA'NIN BAŞARISI

-Vincenzo Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı?

"Kesinlike hayır. Vincenzo'ya hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu çünkü benim şehrim Adana'da, futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor'da çok önemli bir iş başardı."

"EURO2024'TE YAŞADIK"

"Buralarda kulüp düzeyinde çalışmak çok zordur. Kariyerinin büyük bir bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçirmiş biri olarak sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. Ancak milli takımda bütün bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duygusal yoğunluğu yüksek ülkelerde, işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert hale geliyor.

EURO2024'te benzer bir durum yaşamıştık. O zaman da her zaman teknik direktörü desteklemenin önemini vurgulamıştım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinç ve hayal kırıklığını ayrı ayrı yaşamak için zaman yoktur: Her yargı ancak resmin tamamı görüldüğünde verilmelidir."

"KALBİM ONLARLA BİRLİKTE"

"Milli takımda güçlü bir birliktelik yarattı ve bu kolay bir şey değil. Oyuncular birbirlerini zaten iyi tanıyor; bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, bir sistem gibi, neredeyse bir kulüp takımı gibi işliyorlar. Bu, onun en büyük başarılarından biri. ABD'de de böyle devam edeceğinden şüphem yok. Kalbim onlarla birlikte."

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Milli takımda ilk kez forma giydiğinde birlikteydik ve bugün ülkesinin formasıyla 100 maçı geride bıraktı. Yıllar içinde sürekli gelişmeye devam etti. Artık sadece mükemmel bir futbolcu değil, takımı yönlendirebilen ve büyük sorumluluklar üstlenebilen bir referans noktası. Hem Inter hem de milli takımımız için bir ikon."

"HAKAN BİR AVANTAJ"

"Tecrübeli oyuncular sahaya çıkmaktan çok daha fazlasını yaparlar. Çevrelerindeki oyuncuların gelişmesine yardımcı olurlar ve maçlar sırasında genç takım arkadaşlarına yol gösterirler. Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Süper Lig gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen genç Türk yeteneklere sahip bir takımda, onun gibi bir liderin olması çok büyük bir avantaj."

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ

-Gençlerden bahsetmişken Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki olağanüstü yetenek hakkında ne düşünüyorsunuz?"

"Türkiye'nin Dünya Kupası'nın en umut vaat eden takımlarından biri olarak görülmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiyor ve Juventus'un geleceğini üzerine kuracağı oyuncu."

"ARDA BUNU BAŞARIYOR"

"Arda ise üç sezondur Real Madrid'de. Onun adına mutluyum. Real Madrid'de oynamak zaten gurur verici bir şey ama kendini kanıtlayabilmek daha büyük bir başarı. Arda, bunu başarıyor!"

ARDA, KENAN, BALLON D'OR

"İkisi de olağanüstü yetenekler, gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir ve ülkeleri için büyük işler başarabilirler."

CAN UZUN, UĞURCAN ÇAKIR

"Takip edilmesi gereken başka oyuncular da var. Can Uzun, 2005 doğumlu bir başka yetenek ve önümüzdeki sezon adından söz ettirecek. Ayrıca Türkiye'nin, benim gözümde Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birine sahip olduğunu da belirtmeden edemem: Uğurcan Çakır, çok üst düzey bir kaleci."

GELECEĞİ, İTALYA MİLLİ TAKIMI

-Adınız Serie A ve İtalyan futboluyla anılıyor: Sizce İtalya neden artık Dünya Kupası'na katılamıyor?

"Bunu kabullenmek kolay değil çünkü İtalya'yı her turnuvada görmek isterdim. Ancak futbolda maçları kazanmak için isimler, tarih ve gelenek yeterli değildir. İtalya'nın hala büyük bir futbol kültürü var: Taktik, defans disiplini ve oyuncu gelişimi ortadan kalkmadı."

"MODERN FUTBOL DEĞİŞTİ"

"Ancak modern futbol değişti. Daha hızlı, daha fiziksel ve daha direkt. Eğer uyum sağlayamazsan, ismin ne olursa olsun zorlanırsın. Serie A'ya baktığımızda önemli kulüpler var ancak oyun bazen fazla kontrollü ve temkinli olabiliyor. Bu da uluslararası alanda farklar yaratıyor. Asla, "İtalya bitti" demem çünkü bu saygısızlık olur."