Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı... Dünya Kupası'ndaki en iyi genç yetenekler belirlendi

Milli takımlar seviyesindeki en önemli turnuva olan ve bu yıl üç ülkenin birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuvada forma giyecek en iyi genç yetenekler belirlendi.

ESPN'in derlediği 21 kişilik listede A Milli Takım'dan 2 futbolcu yer aldı. Her mevkiden oyuncunun değerlendirildiği, seçilen futbolcuların 1 Haziran 2026 tarihinde 21 yaşında veya daha küçük olmasına göre oyuncuların listelendiğine dikkat çekildi.

İspanyol orta saha Gavi'nn Barcelona'da yeteri kadar süre alamadığı için listeye dahil olmadığı, Franco Mastantuono (Arjantin), Roony Bardghji ve Hugo Larsson (İsveç), Dean Huijsen (İspanya), Rico Lewis ve Myles Lewis-Skelly (İngiltere), Rodrigo Mora ve Mateus Fernandes (Portekiz) gibi isimlerin ise ülkelerinin son kadrolarında bulunmadıkları için bu listeye seçilemedikleri kaydedildi.

A Milli Takım'dan Arda Güler, 21 yaş altı en iyi ikinci futbolcu olarak seçildi. Real Madrid'de bu sezon orta sahada daha derin bir rolde oynamasına rağmen milli takımda 10 numara olarak tercih edilen Arda için, "Teknik olarak muhteşem bir oyuncu, olağanüstü bir top kontrolüne ve hassas bir dokunuşa sahip. Oyunun gidişatını mükemmel bir şekilde analiz etmesi ve hızlı zekası sayesinde, bir sonraki hamleyi hazırlayabiliyor. Maçı anında değiştirebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'dan Kenan Yıldız ise yedinci sırada yer aldı. Milli futbolcunun A Milli Takım'ın yeni jenerasyonunda öne çıkan bir diğer isim olduğuna vurgu yapıldı. Kenan Yıldız yapılan için değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Genellikle sol kanatta veya forvetin arkasında dar bir alanda 10 numara olarak başlayan oyuncu, sıklıkla savunma hatları arasında hareket ediyor, her iki ayağıyla da topu iyi kontrol ediyor ve ardından kararlı bir şekilde ileriye taşıyor.”