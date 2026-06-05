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FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala yeni uygulama: Yedek futbolcular da seremoniye çıkacak

FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala yeni uygulama: Yedek futbolcular da seremoniye çıkacak

5.06.2026 20:32:00
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FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala yeni uygulama: Yedek futbolcular da seremoniye çıkacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

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FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

İlgili Konular: #FIFA #2026 Dünya Kupası #Futbolcu

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