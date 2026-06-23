Fransa-Irak maçında 'yıldırım' gecikmesi: İkinci yarı 30 dakika ertelendi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanan karşılaşma, şiddetli hava koşulları nedeniyle durma noktasına geldi.

Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son bölümünde etkisini artıran yağmur ve kuvvetli rüzgar, organizasyon yetkililerini harekete geçirdi. Bölgeye yaklaşan gök gürültülü fırtına nedeniyle devre arası süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı.

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Taraftarların güvenliği için stadyumda acil uyarılar yapılırken, seyircilerden tribünleri boşaltarak güvenli alanlara geçmeleri istendi. Yetkililer, hava koşullarını anbean takip ettiklerini ve tehlike geçene kadar maçın askıya alındığını duyurdu.

FIFA’NIN YILDIRIM PROTOKOLÜ

FIFA’nın turnuvada uyguladığı güvenlik protokolüne göre stadyumun yaklaşık 13 kilometre çevresinde yıldırım tespit edilmesi durumunda karşılaşmanın durdurulması veya başlangıcının ertelenmesi gerekiyor.

Böyle bir durumda futbolcular, hakemler ve saha görevlileri güvenli alanlara götürülüyor. Gerekli görülmesi halinde tribünlerdeki taraftarların da koltuklarından ayrılarak kapalı bölümlere geçmesi isteniyor.

Karşılaşmanın yeniden başlayabilmesi için son yıldırım veya gök gürültüsünün ardından en az 30 dakika geçmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde yeni bir yıldırım tespit edilirse 30 dakikalık bekleme süresi yeniden başlatılıyor.

Takımların sahaya dönmesine izin verilmesinin ardından futbolculara kısa bir ısınma süresi tanınıyor ve maç daha sonra kaldığı yerden devam ediyor.

ABD’deki resmi güvenlik kurallarında da yıldırım görülmesi, gök gürültüsünün duyulması veya gökyüzünün tehlikeli görünmesi durumunda açık alanlardaki etkinliklerin durdurulması tavsiye ediliyor.