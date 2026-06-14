Hakan Çalhanoğlu: 'Adamlar iki uzun topla kazandı'

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hakan Çalhanoğlu "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik" dedi.

Turnuvadaki geleceğimiz için konuşan Hakan Çalhanoğlu "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi" ifadelerini kullandı.