İsviçre karşısında uzatmada güldü: Arjantin, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alexis Mac Allister, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

İsviçre'nin tek golü ise 67. dakikada Dan Ndoye'den geldi.

İsviçre, mücadelenin 72. dakikasında 10 kişi kaldı. Breel Embolo, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARJANTİN'İN RAKİBİ İNGİLTERE

Mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılan Arjantin yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 15 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00'de Atlanta Stadı'nda oynanacak.

LIONEL MESSI 10. ASİSTİNİ YAPTI

Lionel Messi, 10. dakikada Mac Allister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı.

Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan Lionel Messi (10), bu gol paslarının tamamıyla farklı takım arkadaşlarını besledi.

MESSI 9 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.

21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.