Karşılaşmaya devam edememişti: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan maçta sakatlık geçiren Galatasaraylı Wilfried Singo için Fildişi Sahili'nden açıklama yapıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN DİNLENECEK

Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu ve sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda başarılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi. 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

İşte o açıklama:

"2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.

Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek."