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Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

23.06.2026 19:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Norveç'in golcüsü Erling Haaland, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

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Norveç'in golcü futbolcusu Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı bir iddiada bulundu.

Haaland, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

Norveçli golcü, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa, büyük ihtimalle bizi yenecek ve muhtemelen turnuvayı da kazanacak" dedi.

Dünya Kupası I Grubu'nda yer alan Norveç, Irak ve Senegal'e karşı oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı ve 6 puanla üst turu garantiledi.

Norveç, gruptaki bir sonraki maçında 26 Haziran Cuma günü Fransa ile karşılaşacak.

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