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Kolombiya'yı penaltılarda geçti: İsviçre, çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu

Kolombiya'yı penaltılarda geçti: İsviçre, çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu

8.07.2026 01:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kolombiya'yı penaltılarda geçti: İsviçre, çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi. İsviçre çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaştı.

Ülkemizde Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Vancouver'daki BC Place'de oynana mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde de gol olmadı ve turu atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi.

İsviçre, penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı 4-3 mağlup etti.

Murat Yakın'ın öğrencileri, Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına adını yazdırdı. İsviçre çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacak.

İSVİÇRE, 72 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

İsviçre turnuva tarihinde 4. kez çeyrek final aşamasına ulaştı.

Kolombiya'yı geçen İsviçre bu sonuçla 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

Avrupa ekibi son olarak 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde mücadele etmişti.

İsviçre 1994, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de son 16 aşamasına ulaşmasına rağmen rakiplerine üstünlük kuramamıştı.

İlgili Konular: #isviçre #Kolombiya #2026 Dünya Kupası

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