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Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf: 'Takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum'

Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf: 'Takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum'

7.07.2026 23:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'den kaçırdığı penaltı için itiraf: 'Takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum'

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mısır'a karşı alınan galibiyetin ardından konuştu.

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Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Mısır'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"YİNE ACI ÇEKTİK AMA DÜNYA KUPASI BÖYLE BİR ŞEY"

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Messi, "Yine çok acı çektik ama Dünya Kupası böyle bir şey. Tüm maçlar başa baş ve son derece zor geçiyor, bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"PENALTIYI KAÇIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÖFKELİYDİM"

Maç sırasında kaçırdığı penaltıya da değinen deneyimli futbolcu, o anlarda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkeliydim. Böylesine önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum. Neyse ki Tanrı'nın benim için hazırladığı başka bir şey vardı. Bu, hepimiz için büyük bir rahatlama oldu" dedi.

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