Kylian Mbappe'den Paraguaylı senatörün ırkçı sözlerine sert tepki!

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanan Paraguaylı senatör ve avukat Celeste Amarilla’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kylian Mbappe'nin açıklaması şu şekilde:

“Sayın Celeste Amarilla,

Siz, görevine yakışmayan, aşağılık ve değersiz bir kadınsınız.

Paraguay’ı temsil etmiyorsunuz. Paraguay, turnuva boyunca tutkusu ve onuruyla mücadele eden bir ülkeydi. Bilinçsizliğiniz ve açıkça sergilediğiniz ırkçılığınız nedeniyle dünya, oyuncularınızın bu Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu tarihi mücadeleyi ve emeği çoktan unuttu; yerini ülkesine mümkün olan en kötü imajı veren yetersiz bir kadına bıraktı.

Onun gibi insanların, nefretlerini ve ırkçılıklarını dünyaya yaymalarına asla izin vermeyeceğim.”

PARAGUAYLI SENATÖRDEN IRKÇI SÖZLER

Paraguaylı senatör ve avukat Celeste Amarilla’nın Mbappe hakkında söylediği iddia edilen sözler ise şu şekilde:

“Sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, utanmadan Fransızmış gibi davranan, kin dolu, yeni zengin olmuş, kibirli ve çirkin. Maç boyunca sinirliydi ve korkudan ölüyordu, tıpkı tüm takımı gibi; tek bir gol bile atamadılar, kıl payı kazandılar...”

“Albirroja oyuncularına çoğumuzun tek eleştirisi, maç bittikten sonra ona açık eliyle bir tokat atmamış olmaları. Üstelik ben bir futbol fanatiği bile değilim.”

“Bu cahil adam yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine hindistan cevizi emmiş ve duyduğu en bilgili şey şempanzelerdi. Keşke ona orta parmağımı gösterseydim. Orlando Gill, ben bunu senatoda yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor!”

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Fas'ın rakibi olmuştu.