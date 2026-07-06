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12 Dev Adam'ın ikinci turdaki rakipleri belli oldu!

12 Dev Adam'ın ikinci turdaki rakipleri belli oldu!

6.07.2026 22:34:00
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12 Dev Adam'ın ikinci turdaki rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda karşılaşacağı rakipler belli oldu.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu 6 galibiyetle lider tamamladı.

Milliler, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele etti.

Sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye, namağlup ve lider olarak ikinci tura yükseldi.

İKİNCİ TUR MÜCADELESİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek.

J Grubu'nda C ile D gruplarını ilk 3'te tamamlayan toplam 6 takım, Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak.

Grupta Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya yer aldı.

Milliler, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile toplam 6 maça çıkacak.

24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027'de oynanacak müsabakalar sonunda ilk 3'te yer alan ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Türkiye, ikinci tur aşamasına lider başlayacak.

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