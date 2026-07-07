Messi, Dünya Kupası'nda iki penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda üst üste ikinci penaltısını kaçırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Mısır'ın son 16 turunda karşılaştığı maçta 21. dakikada Arjantin penaltı kazandı.
Topun başına geçen Lionel Messi, penaltıdan faydalanamadı ve Mısır'ın kalecisi Shoubir penaltıyı kurtardı.
Arjantinli efsane Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuvada iki penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.
Messi, grup aşamasında Avusturya karşısında alınan 2-0'lık maçta 9. dakikada topun başına geçmiş ve penaltıyı kaçırmıştı.
Aynı zamanda Messi, Dünya Kupası kariyeri boyunca toplam 4 kez penaltı kaçırmış oldu.