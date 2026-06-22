Lionel Messi tarihe geçti... Arjantin Dünya Kupası'nda 2'de iki yaptı!

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı ve turnuvada son 32 turunu garantiledi.

MESSI REKOR KIRDI

Mücadelenin 7. dakikasında Arjantin, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, 9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 38. dakikasında Lionel Messi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı, Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı.

İKİ GOL BİRDEN

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Arjantin oldu.

Bu sonuçla birlikte 6 puana yükselen Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32 turunu garantiledi. Avusturya ise 3 puanla 2. sırada konumlandı.

ARJANTİN, TURU GARANTİLEYEN 4. ÜLKE

Turnuvada daha önce Meksika, ABD ve Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti.

Oynadıkları ilk iki grup karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika (A Grubu), A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (D Grubu) ve son olarak Fildişi Sahili'ni devirerek 12 yıl aradan sonra gruptan çıkma başarısı gösteren Almanya (E Grubu) turnuvada adını son 32 turuna yazdırmayı garantileyen diğer ülkeler olmuştu.

Arjantin, son 32 turuna adını yazdıran 4. ülke oldu.

Arjantin, gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise son maçında Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Arjantinli yıldız, maçta attığı 2 golle birlikte Dünya Kupası tarihine geçti. Messi, turnuva tarihinde attığı 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.