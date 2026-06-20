Vincenzo Montella, mağlubiyetin nedenlerini açıkladı: 'Kader bizden yana değil gibiydi'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşıya geldi. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.

"50 YILDA BİR OLUR"

"35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi!"

"FUTBOLCULARA SÖYLEDİM"

"Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!"

"OLMADI MAALESEF"

"Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."

SANTRFOR SORUSUNA YANIT

- Kadromuzdaki tek santrforu ilk maçta 10 dakika kullandık, bugün de rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur?

"Barış Alper Yılmaz'ı soktuk, sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. 'Her şeyi bir santrfor değiştirirdi' demek kolaya kaçmak olur."

Oyuncularıma karşı olumsuz düşüncem yok! Herkes çok çalıştı ve bu yüzden daha da üzgünüm! 65 şut var, rakipler çok az pozisyonla kazandı."

"BANA DA AÇIKLAYABİLİRSENİZ..."

"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"

"BASİT GİBİ OLUYOR AMA KADER..."

"Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu."

"OLMAYINCA OLMUYOR"

"Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor..."

"SONRA DAHA İYİ OLACAK"

"Bu saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak."

"SUÇLAMAYA GEREK YOK"

"Tek bir kişiyi hedefe koymak eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok! Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Amacım gruptan çıkmaktı ama bu sonucu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Olmayınca olmuyor... Kısacası, buna bağlıyorum! Bundan farklı ne diyeceğimi bilmiyorum!"

"HER ŞEYİ DENEDİK"

"Her şeyi yaptık! Her şeyi... Futbol da hayat gibi... Her zaman, her şey adil olmuyor! Hep mutlu olamıyorsunuz. 50 maçta böyle bir tablo olabilir ama üst üste 2 maçta bu istatistiklerle kaybeden görmedim! 35 yıllık kariyerimde yok, rastlamadım!"

OZAN KABAK SÖZLERİ

"Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi."

"BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ"

"Bir yapı oluşturuyoruz, bu da bize iyi sonuçlar getirdi. Genç oyuncular var ve olgunlaşıyorlar. Sürekli yeni ve genç oyuncuları süreçte tutarak, çekirdek kadro geliştireceğiz. Bundan sonraki turnuvalarda da olmak istiyoruz."

"BAŞIMIZ DİK OLMALI"

"Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz! Hepimiz üzgünüz ama soyunma odasından başımız dik çıkmalıyız!"