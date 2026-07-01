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Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..
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Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

1.07.2026 01:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyen Paraguay'da kaleci Orlando Gill performansıyla beğenileri topladı. Paraguaylı kalecinin hayat hikayesi de dikkat çekti.

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

Paraguay, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Turnuva boyunca gösterdiği performansla adından söz ettiren Paraguaylı kaleci Orlando Gill'in hayat hikayesi gündem oldu.

 

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi kalecilerinden biri olarak öne çıksa da Ocak 2025'e kadar kulüp düzeyinde A takımda sadece üç maça çıkabilmişti.

 

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

Gill, Paraguay kulüpleri Club 13 de Junio ​​ve CS San Lorenzo'nun altyapılarında forma giymiş ve 2019'un başlarında Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası için Paraguay kadrosuna seçilmişti.

 

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

MALZEMELERİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

BBC'de yer alan habere göre; henüz 26 yaşındaki kaleci, bugün Dünya Kupası'nın en formda isimlerinden biri olarak gösterilse de birkaç yıl önce ailesini geçindirebilmek için sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kalmıştı.

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

2022 yılında eşi Melissa Avalos'un hamileliği sırasında aile büyük zorluklar yaşadı. Prematüre dünyaya gelen oğulları Lautaro, doğumun ardından yoğun bakıma alındı.

 

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..

Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle maddi sıkıntıya düşen Orlando Gill, tedavi masraflarını karşılayabilmek için futbol ekipmanlarını, kramponlarını, kıyafetlerini ve yıllarca saklamak istediği Paraguay U20 Milli Takımı formasını bile satmak zorunda kaldı.

 

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Paraguay #Orlando Gill

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