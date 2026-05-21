Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız listede yer aldı

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs ve Samsunspor'un yıldızı Cherif Ndiaye, 28 kişilik geniş kadroda kendine yer buldu.
İşte Senegal'in Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw
Savunmacılar: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, İsmail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Ilay Camara
Orta Sahalar: Idrissa Gueye, Pathe Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye
Hücumcular: Sadio Mane, İsmaila Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao