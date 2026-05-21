Cumhuriyet Gazetesi Logo
Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız listede yer aldı

Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız listede yer aldı

21.05.2026 15:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız listede yer aldı

Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Senegal'in 28 kişilik Dünya Kupası geniş kamp kadrosunda yer aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs ve Samsunspor'un yıldızı Cherif Ndiaye, 28 kişilik geniş kadroda kendine yer buldu.

İşte Senegal'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw

Savunmacılar: Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, İsmail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Moustapha Mbow, Ilay Camara

Orta Sahalar: Idrissa Gueye, Pathe Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye

Hücumcular: Sadio Mane, İsmaila Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao

İlgili Konular: #galatasaray #Dünya Kupası #Senegal #Ismail Jakobs

İlgili Haberler

Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Almanya Milli Takımı'ndan Leroy Sane kararı
Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Almanya Milli Takımı'ndan Leroy Sane kararı Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Dünya Kupası öncesi Arda Güler'den A Milli Takım'a müjde
Dünya Kupası öncesi Arda Güler'den A Milli Takım'a müjde İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
İskoçya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı İskoçya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu duyurdu.