Dünya Kupası öncesi Arda Güler'den A Milli Takım'a müjde

Real Madrid, La Liga'nın son haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İspanyol devinde Athletic Bilbao maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan milli futbolcu Arda Güler, bugünkü (Çarşamba) antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan 21 yaşındaki genç yıldızın, Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.