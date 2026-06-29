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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal'dan istifa kararı!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal'dan istifa kararı!

29.06.2026 17:42:00
Güncellenme:
AA
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal'dan istifa kararı!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamaması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, istifa ettiğini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.

"TÜM HEDEFLERİMİZİN GERİSİNDE KALAN BİR SONUÇ"

Al-Misehal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalırken, İspanya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

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