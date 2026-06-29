Manchester City yeni hocasını resmen açıkladı!

Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini resmen açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcının 2029 yazına kadar geçerli 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

CHELSEA'YE BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENDİ

Manchester City'nin, Enzo Maresca için Chelsea'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği kaydedildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Enzo Maresca, Manchester City'ye yeniden dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme fırsatına sahip olmak benim için harika bir fırsat" diyen Maresca, "City son derece iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve belirli bir amaca hizmet ediyor. Bir teknik direktör için bu, hayal gibi bir ortam. İşimi en iyi şekilde yapabilmem için bana gerekli istikrarı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİM"

Manchester City'deki üçüncü dönemine başlayacağını hatırlatan İtalyan teknik direktör, "Bu benim burada üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini biliyorum ve beklentilerin farkındayım" dedi.

Takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak, iyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin baskısından keyif almak istiyorum" diye konuştu.

GUARDIOLA'NIN YARDIMCISIYDI

Maresca daha önce 2022/23 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış sonrasında ise Leicester City'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran İtalyan teknik direktör, takımla ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alırken UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.