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Trionda Türkiye turunda

Trionda Türkiye turunda

3.06.2026 16:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trionda Türkiye turunda

FIFA 2026 Dünya Kupası resmi maç topu adidas Trionda’dan ilham alan ve yaklaşık 1000 futbol topu büyüklüğünde tasarlanan özel enstalasyon, Türkiye’nin farklı şehirlerinde sergilenecek.

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FIFA 2026 Dünya Kupası resmi maç topu adidas Trionda’dan ilham alan ve yaklaşık 1000 futbol topu büyüklüğünde tasarlanan özel enstalasyon, Türkiye’nin farklı şehirlerinde futbol tutkunlarıyla buluşuyor. 

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İlk olarak 2-7 Haziran’da İstanbul Galataport’ta sergilenecek enstalasyon, 9-16 Haziran’da İzmit 41 Burda AVM’de, 18-21 Haziran’da İstanbul İntersport Meydan’da,  23-28 Haziran’da ANKAmall’da, 30 Haziran-5 Temmuz’da Ankara Kentpark AVM’de, 7-9 Temmuz’da Antalya TerraCity AVM’de ve 11-19 Temmuz’da Boyner İstanbul Hilltown’da ziyaretçilerle buluşacak.

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