Trionda Türkiye turunda

FIFA 2026 Dünya Kupası resmi maç topu adidas Trionda’dan ilham alan ve yaklaşık 1000 futbol topu büyüklüğünde tasarlanan özel enstalasyon, Türkiye’nin farklı şehirlerinde futbol tutkunlarıyla buluşuyor.
İlk olarak 2-7 Haziran’da İstanbul Galataport’ta sergilenecek enstalasyon, 9-16 Haziran’da İzmit 41 Burda AVM’de, 18-21 Haziran’da İstanbul İntersport Meydan’da, 23-28 Haziran’da ANKAmall’da, 30 Haziran-5 Temmuz’da Ankara Kentpark AVM’de, 7-9 Temmuz’da Antalya TerraCity AVM’de ve 11-19 Temmuz’da Boyner İstanbul Hilltown’da ziyaretçilerle buluşacak.