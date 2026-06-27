Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ürdün maçı öncesi... Scaloni, Messi kararını açıkladı

Ürdün maçı öncesi... Scaloni, Messi kararını açıkladı

27.06.2026 03:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ürdün maçı öncesi... Scaloni, Messi kararını açıkladı

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak Ürdün maçında Lionel Messi'nin yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin, 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te Ürdün karşısında sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımın yıldız ismi Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

MESSI YEDEK BAŞLAYACAK

Basın toplantısında konuşan Scaloni, Lionel Messi'nin Ürdün karşısında mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını duyurdu.

Arjantinli teknik adam, "Leo Messi yarın maça yedek kulübesinde başlayacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #lionel messi #2026 Dünya Kupası #Lionel Scaloni

İlgili Haberler

Cezayir - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Cezayir - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Cezayir, 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü maçında Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:00'te başlayacak.
Ürdün - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Ürdün - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arjantin, 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü maçında Ürdün ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:00'te başlayacak.
Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü
Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım, Türkiye'ye döndü.