Ürdün maçı öncesi... Scaloni, Messi kararını açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin, 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te Ürdün karşısında sahaya çıkacak.
Karşılaşma öncesinde Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımın yıldız ismi Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
MESSI YEDEK BAŞLAYACAK
Basın toplantısında konuşan Scaloni, Lionel Messi'nin Ürdün karşısında mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını duyurdu.
Arjantinli teknik adam, "Leo Messi yarın maça yedek kulübesinde başlayacak" ifadelerini kullandı.