İsrail Lübnan'a havadan gönderdi: Broşürde yazanlar dikkat çekti

Yayınlanma: 24.09.2024 - 19:25

Güncelleme: 24.09.2024 - 19:25

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hizbullah'ın basınla ilişkiler dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in "Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine barkodlu broşürler attığı ve bunları başka yerlere de göndermeyi planladığı" belirtildi.

Açıklamada, "Barkodu açmamanız veya paylaşmamanız, doğrudan imha etmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok tehlikeli. Barkodlar, elinizdeki tüm bilgileri çekiyor ve güvenliğinizi tehdit ediyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in havadan attığı broşürlerde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Eğer Hizbullah'a ait silahların bulunduğu bir binadaysanız, iki saat içinde köyden çıkıp 1000 metre uzaklaşın ya da size en yakın merkezi okula gidin ve yeni bir mesaj alana kadar geri dönmeyin. Hizbullah unsurlarına, tesislerine veya silahlarına yakın olan herkes, kendi hayatını ve ailesinin hayatını tehlikeye atmış olur."