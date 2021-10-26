1 milyon trilyon doları aştı... Elon Musk'tan "artırması garip" çıkışı

26 Ekim 2021 Salı, 13:17

Tesla, Hertz'ten aldığı tarihinin en büyük siparişinin ardından 1 trilyon doları aştı.

Bu sipariş elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 10 yıl içinde dünyanın en çok otomobil satan şirketi olma hedefini destekledi.

Şirketin hisseleri yüzde 14.9 artışla 1,045.02 dolara yükselirken, Reuters hesaplamalarına göre otomotiv sektöründeki en değerli şirket haline geldi.

MUSK'TAN YANIT

Tesla CEO'su Elon Musk bile değerlemedeki artışın hızından dolayı şaşkınlık duyduğunu ifade etti. Musk, yatırım fonu Gerber Kawasaki'nin kurucu ortaklarından biri ve Tesla hissedarı olan Ross Gerber'in mesajına cevap olarak "Tesla'nın talepten ziyade üretimi artırma sorunuyla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde bunun (siparişin) değerlemeyi artırması garip" yazdı.

Tesla aralarında Apple, Amazon, Microsoft ve Google'ın üst şirketi Alphabet'in bulunduğu 1 trilyon dolar değerlemeye sahip şirketler arasına katılan ilk otomobil üreticisi oldu.

Çoğu otomobil üreticisi için az satılan araçların iskontoyla elden çıkarıldığı filo satışlarını kamuya açıklanacak bir gelişme niteliğini taşımıyor.

Ancak Tesla ve yatırımcıları için Hertz'ten gelen 2022 sonuna kadar 100,000 araçlık sipariş elektrikli otomobillerin artık dar bir kitleye hitap eden bir üründen yakın gelecekte otomobil piyasasına hakim bir ürün haline geleceğine işaret ediyor.