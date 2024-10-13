1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu: Ödüllü gazetecinin öldüğü ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:00

Ukraynalı 27 yaşındaki Victoria Roshchyna, haber yapmak üzere Ukrayna'nın doğusuna gittikten sonra Ağustos 2023'te kaybolmuştu.

Haberlere göre, Roshchyna, Nisan ayına kadar kayıptı ve babası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ülkede gözaltında tutulduğuna dair bir mektup aldı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi sözcüsü Petro Yatsenko, “Ne yazık ki Roshchyna'nın ölümüyle ilgili bilgiler doğrulandı” dedi.

Rus haber kuruluşu Mediazona, Roshchyna'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir cezaevinden Moskova'ya nakledilirken öldüğünü yazdı.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubuna göre, ailesinin, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığı iddia edilen bir mektupta Roshchyna'nın 19 Eylül'de öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov'a göre, Roshchyna'nın bir esir takasının parçası olması gerekiyordu. Yusov, takas için “gereken her şeyin yapıldığını” söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı, Roshchyna'nın kaybolmasıyla ilgili savaş suçu soruşturmasını cinayeti de kapsayacak şekilde güncellediğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, ölümüyle ilgili “tüm koşulların açıklığa kavuşturulduğu kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma” talep edildi.

Açıklamada, “Onun kaderi, işgal altındaki Ukrayna topraklarında ve Rusya'da gözaltına alınan binlerce kişinin yanı sıra Rus yetkililer tarafından uygulanan baskının trajik bir hatırlatıcısıdır” denildi.

Roshchyna, yaptığı haberlerden dolayı 2022 yılında Uluslararası Kadın Medya Vakfı tarafından “Gazetecilikte Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü.

Uluslararası Kadın Medya Vakfı, “(Roshchyna) Ölümünün boşuna olmayacağını umuyoruz. Uluslararası toplum Rusya'ya gazetecileri hedef almaktan ve basın özgürlüğünü susturmaktan vazgeçmesi için baskı yapmalıdır” açıklamasında bulundu.