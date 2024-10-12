Ukrayna: Luhansk bölgesinde bir petrol deposunu vurduk

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde Rus ordusuna hizmet eden bir petrol deposuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna: Luhansk bölgesinde bir petrol deposunu vurduk
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 14:11

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Luhansk bölgesinde yer alan Rovenki şehri yakılarındaki bir petrol deposuna saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinde hedef alınan deponun Rus ordusunun akaryakıt ihtiyacını karşıladığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki polis departmanın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Kupyansk şehrine saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve kentte patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklama göre, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın bazı bölgelerine fırlattığı 28 insansız hava aracından (İHA) 24'ü hava savunma kuvvetlerince imha edildi.


Etiketler: #Ukrayna #luhansk #petrol

İlgili Haberler

ABD 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretti! Bu ne anlama geliyor?

ABD 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretti! Bu ne anlama geliyor?
İngiltere'de yeni hükümetin ilk 100 gününe 'aşırı sağın şiddeti' damga vurdu

İngiltere'de yeni hükümetin ilk 100 gününe 'aşırı sağın şiddeti' damga vurdu
Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Nihon Hidankyo’dan Gazze tepkisi

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Nihon Hidankyo’dan Gazze tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler