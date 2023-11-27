10 bin dolar ödül konmuştu: Filistinli öğrencileri yaralayan zanlı yakalandı

ABD’nin Vermont eyaletinde, Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldıran zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:49
10 bin dolar ödül konmuştu: Filistinli öğrencileri yaralayan zanlı yakalandı
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ABD’nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde, Filistinli 3 üniversite öğrencisini silahlı saldırıya uğradı.

Üniversite eğitimi için Batı Şeria’dan ABD’ye geldiği ifade edilen Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid, Tahseen Ahmed’i yaralayan zanlı yakalandı.

48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı saldırganın olay yeri yakınlarında yakalandığını açıklayan yetkililer, Eaton’ın evinde yapılan aramada “bazı kanıtlar” bulunduğunu dile getirdi. Eaton’ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öğrencilerin aileleri saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirirken, polis saldırının sebebini araştırıyor.


ABD filistin öğrenci zanlı yakalandı

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