10 yaşındaki çocuk annesini öldürmekle suçlanıyor
ABD'de 10 yaşındaki çocuk 'kendisine VR gözlük almadığı' için annesini öldürmekle suçlanıyor.
ABD'nin Milwaukee kentinde, 10 yaşındaki bir çocuk, kendisine sanal gerçeklik başlığı almayı reddettiği için annesini çamaşır yıkarken yakın mesafeden yüzünden vurduğu gerekçesiyle cinayetle suçlanıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre, Quiana Mann isimli kadın 10 yaşındaki oğlu tarafından 3 metre mesafeden vurularak öldürüldü. Çocuk annesini vurduktan bir gün sonra kendisine sanal gerçeklik başlığı siparişi verdi.
Çocuk, polise verdiği ilk ifadede ateş etmenin bir kaza olduğunu söyledi. Ailesi ise çocuk için "öfke sorunları var ve hayali insanlar duyuyor" dedi.
Yerel gazetede çıkan haberde, Çocuk, annesini "korkutmak" için duvara nişan alırken, annesinin önüne çıktığı ve yanlışlıkla başından vurduğu iddia edildi.
Çocuk, polise verdiği yeni ifadede annesine kasıtlı olarak nişan aldığını söyledi ve taksirli olarak cinayet suçuyla yargılanıyor.
Çocuğun ismi, çocuğu korumak amacıyla paylaşılmadı.
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