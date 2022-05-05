100 yaşındaki adam ‘Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı
100 yaşındaki Brezilyalı Walter Orthmann, aynı şirkette “en uzun süre görev yapan kişi” unvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
Brezilyalı Walter Orthmann, Ocak 1938'de henüz 15 yaşındayken, kumaş üretimi yapan Rio de Janeiro merkezli Reneaux View şirketinde çalışmaya başlamıştı. Guinnes yetkilileri, bu sene şirkette 84. yılını kutlayan Orthmann’ın, uzun çalışma hayatıyla rekorlar kitabına girdiğini 6 Ocak’ta doğruladı.
19 Nisan'da 100 yaşına giren Orthmann, “1938'de çocuklardan, aileyi desteklemek üzere çalışmaları bekleniyordu. Beş çocuğun en büyüğü olarak annem benden 14 yaşında iş bulmamı istemişti" dedi.
Orthmann, sözlerine şöyle devam etti: "São Paulo'ya seyahat ettim ve bana bir satış elemanı olarak çalışma fırsatı verildi..."
SIRRIM BUGÜNE ODAKLANMAK
Guinness Dünya Rekoru'nu, "hayatının en gururlu başarısı" olarak nitelendiren Orthmann, rekoru elde etmesinin sırrını, “bugüne odaklanmak” şeklinde açıkladı.
Plan yaparak yaşamadığını vurgulayan Orthmann, "Yarın uyanacağım, egzersiz yapacağım ve işe gideceğim. Umursadığım tek şey bu” dedi.
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