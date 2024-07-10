100’den fazla yılanı sığdırmış… Çin'de pantolonunda yılan kaçakçılığı yapan adam yakalandı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:30

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:30

Çin Gümrük İdaresi tarafından salı günü yapılan açıklamada, adı açıklanmayan yolcunun yarı özerk Hong Kong'dan sınır kenti Shenzhen'e geçmeye çalışırken gümrük memurları tarafından durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gümrük memurları yaptıkları incelemede, yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet kanvas büzgülü torba ile doldurulduğunu ve bantla kapatıldığını tespit etti. Torbalar açıldığında, her birinin her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılanla dolu olduğu tespit edildi" denildi.

TAM 104 YILAN PAKETLENMİŞ HALDE

Açıklamada, memurların 104 sürüngen ele geçirdiği, bunların arasında süt yılanları ve mısır yılanlarının da bulunduğu ve çoğunun yerli olmayan türler olduğu belirtildi.

Açıklamaya eşlik eden bir videoda, iki sınır görevlisinin kıpır kıpır kırmızı, pembe ve beyaz yılanlarla dolu şeffaf plastik torbaları incelediği görülüyor.

Çin dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri, ancak yetkililer son yıllarda yasa dışı ticaretin önüne geçmeye başladı.

Ülkenin biyogüvenlik ve hastalık kontrol yasaları, insanların yerli olmayan türleri izinsiz getirmesini yasaklıyor.

Gümrük yetkilisi, adamın alacağı cezayı belirtmeden, "Kuralları çiğneyenler yasalara uygun olarak sorumlu tutulacaktır" dedi.

ÇİN'DE YILAN KAÇAKÇILIĞI

Çin'de yılan kaçakçılığı, çeşitli nedenlerden dolayı yaygın. Yılanlar, geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılırken, yılan eti Güney Çin'de popüler bir yiyecek olarak talep görüyor.

Ayrıca, bazı yılan türleri egzotik evcil hayvan olarak besleniyor ve yılan derileri moda endüstrisinde kullanılıyor. Bu faktörler, yılan kaçakçılığının yaygın olmasının başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor ve hem ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor hem de yılanların korunmasını zorlaştırıyor.