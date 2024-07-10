Polis geniş çaplı soruşturma başlattı... BBC yorumcusunun ailesi arbaletle katledildi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:17

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:17

Yetkililer, 25, 28 ve 61 yaşlarındaki üç kadın kurbanı salı akşamı Londra'nın kuzeybatısındaki Bushey kasabasındaki evlerinde ağır yaralı halde buldu. Sunucunun ailesi, kısa süre içinde olay yerinde hayatlarını kaybetti.

BBC, katledilen kadınların, yorumcu John Hunt'ın eşi Carol Hunt ve iki kızı olduğunu söyledi.

Şüpheli Kyle Clifford için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Polis, Clifford'a teslim olması çağrısında bulundu ve halkı 26 yaşındaki zanlıya yaklaşmamaları konusunda uyardı.

”ARBALETLE VE BAŞKA SİLAHLARLA”

Soruşturmanın sorumlusu başmüfettiş Jon Simpson, olayı "korkunç" olarak nitelendirerek gazetecilere cinayetin bir arbaletle ve başka silahlarla işlendiğini düşünüldüğünü söyledi.

Simpson, "Bugün tek işimiz kamu güvenliğini korumak için, hedef gözetilerek işlendiğine inandığımız bu cinayetlerle ilgili aranan Kyle Clifford'un yerini tespit etmek" dedi.

Talihsiz at yarışı sunucusu Hunt'ın arkadaşları ve meslektaşları haber karşısında şok olduklarını ifade etti.

ITV at yarışı yorumcusu Matt Chapman X'te "Bu acıyı anlamak imkansız. Hepimizin senin için burada olduğunu bil John. Seni seviyoruz dostum, yarışlar seni seviyor" dedi