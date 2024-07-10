Çin’de ilk kez uçağa binen yolcu uçuşu iptal ettirdi!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:07

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:07

Çin’de Air China hava yolu şirketine ait uçakta 4 Temmuz’da ilginç bir olay yaşandı. Quzhou’dan Chengdu şehrine gidecek CA2754 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla acil çıkış kapısındaki şişme tahliye kaydırağını açtı.

Quzhou Havalimanı’nda meydana gelen olayın ardından uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi. Uçuşun iptal edilmesinin nedeniyle yolcuların hava yolu şirketi tarafından otellere yerleştirildiği ve etkilenen yolculara 400 yuan tazminat ödendiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği açıklanmayan kadın yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Yolcunun izinsiz olarak şişme kaydırağı açması nedeniyle 200 bin yuan’a (yaklaşık 27 bin 488 euro) kadar para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

Nisan ayında New York’a Delta Havayolları’na ait bir uçakta da benzer bir olay yaşanmış kalkıştan kısa bir süre sonra tahliye kaydırağı açılan uçak havalimanına dönmek zorunda kalmıştı.

Haziran 2017’de ise Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanında bir yolcu, yanlışlıkla tahliye kaydırağını açmış ve polis tarafından 12 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.