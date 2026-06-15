UNESCO mirası manastır hedef alındı: Moskova ve Kiev karşı karşıya geldi

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirirken, başkent Kiev'deki yaklaşık bin yıllık tarihi manastırda çıkan yangın uluslararası tepkiye yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı "Hristiyan kültürüne karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak nitelendirdi.

Saldırılarda, 1051 yılında kurulan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kiev Peçersk Manastırı da zarar gördü. Ukrayna makamları, tarihi manastıra bir Rus insansız hava aracının isabet ettiğini açıklarken, yangın nedeniyle kompleksin önemli bölümünde hasar oluştuğunu bildirdi.

UNESCO tarafından Ukrayna sanatının başyapıtlarından biri olarak gösterilen ve Rusya'nın işgalinin ardından "Tehlike Altındaki Dünya Mirası" listesine alınan manastır, ülkenin en önemli dini ve kültürel merkezleri arasında bulunuyor.

Yangının ardından bölgeyi ziyaret eden Zelenski, Rusya'nın kültürel mirası hedef aldığını savunarak müttefik ülkelere Moskova üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya dünyaya savaşı sürdürme niyetini böyle gösteriyor" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise tarihi manastırdaki hasardan sorumlu olmadığını ileri sürdü. Bakanlık, zararın Ukrayna'nın kullandığı ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine ait bir füzenin düşmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise olay yerinde bulunan enkaz parçalarına dayanarak manastıra Rus insansız hava aracının çarptığını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Kiev'de 4 kişinin, Harkiv'de ise daha önceki bir saldırının ardından bölgede görev yapan 5 kurtarma görevlisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Başkentte 23 kişinin yaralandığı, yaklaşık 140 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'nın Tula bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında da aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 3 kişinin öldüğü açıklandı.