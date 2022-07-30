1.1 milyon dolara satılan Hitler'in kol saati eleştirilerin odağında: 'Tiksindirici...'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:36

Alexander Historical Auctions adlı müzayede evi, 28 Temmuz günü başlattığı açık arttırmayla aralarında Hitler’in saatinin de bulunduğu bir dizi askeri ve kişisel eşyanın satışını gerçekleştirdi. Saat, Hitler’e 44’üncü doğum günü sebebiyle verildiği ifade edildi.

Saatin nasıl elde edildiğine dair yapılan açıklamada müzayede evi “Bu inanılmaz saat, 4 Mayıs 1945 Cuma günü, saati ‘savaş ganimeti’ olarak ele geçiren bir Fransız askerinden gelen sarsılmaz bir doğrudan kökene sahip” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE EŞYA SATILDI

Saat 1.1 milyon dolara satılırken aynı açık artırma satışında Hitler’e ve Nazi işaretleri taşıyan altın şahin arması 200 bin dolara satıldı. Satılan yüzlerce eşya arasında Hitler’in yaptığı sulu boya resim, Hitler’in masa kırtasiye seti, Eva Braun’a ait bir elbise, Nazilere ait apoletler, madalyalar, ve silahlar yer aldı.

AVRUPA YAHUDİ BİRLİĞİ ÇAĞRI YAPTI: 'TİKSİNDİRİCİ'

Belçika merkezli Avrupa Yahudi Birliği (EJA), bu satışları şiddetle eleştirdiklerini belirterek satılan eşyaları ‘tiksindirici’ olarak nitelendirdi.

34 Yahudi lideri, 28 Temmuz’da ortak imzayla müzayede evine satışları iptal etmeye çağırdı. Birliğin Başkanı Haham Menachem Margolin, satışın "Nazi partisinin neyi temsil ettiğini idealize edenlere yardım sağladığını" belirterek bu eşyaların müze ve yüksek öğrenim kurumlarına ait olması gerektiğini vurguladı.