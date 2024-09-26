11 ülke 21 günlük ateşkes çağrısı yapmıştı... İsrail'den peş peşe açıklamalar!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:04

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:04

ABD ve 10 ülkeden İsrail-Hizbullah arasındaki çatışmalara 21 günlük ateşkes çağrısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan yanıt geldi.

Netanyahu, İsrail ordusuna “savaşa tam güçle devam etme talimatı verdiğini ve önerilen ateşkes anlaşmasına henüz bir yanıt vermediğini” söyledi.

Netanyahu ayrıca, “savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar Gazze'de çatışmaların devam edeceğini” kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Bu, başbakanın yanıt bile vermediği bir Amerikan-Fransız önerisidir. Kuzeydeki çatışmaların hafifletilmesine yönelik sözde direktifle ilgili haberler de gerçeğin tam tersidir. Başbakan, orduya çatışmaların tüm gücüyle ve kendisine sunulan planlar doğrultusunda devam etmesi talimatını verdi. Ayrıca, Gazze'deki çatışmalar savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecek.”

“KUZEYDE ATEŞKES OLMAYACAK”

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah'la “tüm gücümüzle” savaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

Katz, “Kuzeyde ateşkes olmayacak. Zafere ulaşana ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine kadar terör örgütü Hizbullah’a karşı tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı. 12 imzacısı bulunan ortak açıklamada, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edildi.

Ateşkes çağrısı yapılan açıklamaya ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında ise, "güvenliği ve sivillerin evlerine dönmesini sağlayacak" bir durulmanın zamanının geldiği kaydedildi.

ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı.

Lübnan basınındaki haberlere göre de İsrail'in güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.