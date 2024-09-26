Lübnan'dan tahliye operasyonuna hazırlanıyor: Kıbrıs'a yüzlerce asker konuşlandıracak

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:27

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:27

İngiliz birlikleri, bölgedeki istikrarsız ve tehlikeli durumun giderek arttığı bir ortamda, İngiliz vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek için olası bir operasyona hazırlanıyor.

Yaklaşık 700 İngiliz askeri, durumun kötüye gittiği Lübnan'dan İngiliz vatandaşlarının tahliye edilmesi ihtimaline karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yer alan Akrotiri üssünde konuşlandırılıyor.

Lübnan ve İsrail çevresindeki mevcut krize müdahale etmek üzere Akrotiri'ye gönderilen yaklaşık 700 askere ek olarak, üste halihazırda bir dizi birlik konuşlandırılmış durumda.

Akrotiri üssünde konuşlu uçaklar arasında bu yıl Yemen'deki Husi isyancılara yönelik saldırılarda kullanılan Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Puma helikopterleri de yer alıyor.

İki İngiliz savaş gemisi de bölgede bulunuyor ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacak.

Kıbrıs'ın, Lübnan'a sadece kısa bir mesafede bulunan konumu, binlerce İngiliz vatandaşının Lübnan'dan tahliyesi için burayı olası bir durak noktası haline getiriyor.

Sky News, Akrotiri'deki İngiliz birliklerinin "böyle bir operasyona başlamak için beklemede olduğunu ancak henüz bir karar alınmadığını" yazdı.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında "egemen üs" statüsünde Akrotiri (Ağrotur) ve Dhekelia (Dikelya) olmak üzere iki üssü bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.