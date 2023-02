Çin'deki 'durmadan dönen' koyunların gizemi çözüldü: '12 gün boyunca yürüdüler...'

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü 10 günü aşkın süre hiç durmadan daire çizerken görüldü.

Sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtmişti.

Başta çobanlar olmak üzere herkesi şoke eden bu tuhaf durumla ilgili birçok fikir ortaya atıldı. Durumun bakteriyel bir hastalıktan kaynaklandığı iddia edilse de hayvanların tamamen sağlıklı olduğunun açıklanması durumun gizemini daha da artırdı.

Sheep have been walking in circles for weeks now in China.Many chalked it off as listeriosis disease but listeriosis usually causes death within two days, so it does not explain how they have been doing this for so long.This strange phenomenon is being reported in other countries pic.twitter.com/lp0JvO8mWW