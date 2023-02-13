Çin'deki 'durmadan dönen' koyunların gizemi çözüldü: '12 gün boyunca yürüdüler...'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:31

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 09:36

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü 10 günü aşkın süre hiç durmadan daire çizerken görüldü.

WATCH ?? Hundreds of sheep have been walking around in a circle for over 10 days in Inner Mongolia, China pic.twitter.com/kaNoneQLrz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 18, 2022

Sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtmişti.

Başta çobanlar olmak üzere herkesi şoke eden bu tuhaf durumla ilgili birçok fikir ortaya atıldı. Durumun bakteriyel bir hastalıktan kaynaklandığı iddia edilse de hayvanların tamamen sağlıklı olduğunun açıklanması durumun gizemini daha da artırdı.

BİR TÜR HASTALIK MI?

Sheep have been walking in circles for weeks now in China.Many chalked it off as listeriosis disease but listeriosis usually causes death within two days, so it does not explain how they have been doing this for so long.This strange phenomenon is being reported in other countries pic.twitter.com/lp0JvO8mWW — Janebond (@Janebon34813396) November 23, 2022

Öte yandan bazı araştırmacılar da bu durumu, hayvanlarda ve insanlarda merkezi sinir sistemine ilişkin bozukluklarla karakterize bakteriyel bir hastalık olan 'listeriyoz hastalığına' bağladı, ancak listeriyozun da genellikle iki gün içinde ölüme neden olduğu belirtildi.

İNGİLİZ PROFESÖR AÇIKLADI

Koyunların neden 12 gündür daire çizdiğiyle ilgili tartışma büyürken, yeni bir teori dikkat çekti. İngiltere'deki Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Matt Bell, koyunların bu davranışıyla ilgili bilimsel bir fikir ortaya attı.

Haberglobal'de yayınlanan bir habere göre, Newsweek'e konuşan Bell, “Görünen o ki koyunlar uzun süredir ayna alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar” dedi. Bell, bazı hayvanların sürekli dar bir alanda sıkışmaktan dolayı öfkeli oldukları için bu hareketi yaptığını, sürüdeki diğer koyunların da onları izlediğini ifade etti.

SON DURUMLARI BİLİNMİYOR

Birçok uzman da koyunların yırtıcılardan korunmak için genelde birlikte hareket ettiğini, sürü psikolojisi olarak bilinen bu durumun Çin'deki tuhaf olayı kısmen açıklayabildiğine dikkat çekti.

Öte yandan olayı aktaran Çin basını, koyunların son durumu ve yürümeyi bırakıp bırakmadıkları konusunda yeni bir bilgi geçmedi.