12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık teoriyi çözdü

Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:12

Güncelleme: 17.02.2024 - 14:14

Efsaneye göre, 2000 yılı aşkın bir süre önce Arşimet, "Ölüm Işını"nı MÖ 213-212 yıllarında Romalıların Sirakuza Kuşatması sırasında savaş gemilerini savuşturmak için tasarlamıştı. Arşimet'in, şehrini korumak amacıyla kayalıklara büyük bir parabolik aynalar yerleştirip güneş ışığı açısını da doğru bir şekilde ayarlayarak düşman gemilerini yaktığı iddia edilmişti. Yansıyan ışının çok güçlü olduğu ve bu yüzden de adının "Ölüm Işını" olarak kaldığı tarihin tozlu sayfaları arasında yer alıyor.

Parabolik aynaların, güneş ışığını özellikle seçilmiş bir noktaya odaklamak için özel olarak tasarlanmış aynalar olduğu biliniyor. Söz konusu aynalar, günlük hayatta saçımızı tararken kullandığımız aynalardan biraz daha bükülmüş durumdalar.

Ancak, o dönemde "Ölüm Işını"nın var olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı ve araştırmacılar yüzlerce yıldır bu konu üzerinde tartışıyorlar.

Aralarında Fransız filozof Rene Descartes'ın da bulunduğu pek çok bilim insanı "Ölüm Işını"nı kurgu olarak nitelendirdi.

Ancak şimdi, Kanadalı öğrenci Brenden Sener'in, içbükey aynalar ve 50 watt'lık ampullere sahip LED masa lambaları kullanarak "Ölüm Işını"nın bir kopyasını yaptığı ve bunun çalışabileceğini kanıtladığı belirtildi.

Sener'ın, içbükey aynalar ve LED masa lambaları kullanarak minyatür bir versiyon yarattığı ve 50 watt'lık bir ısı kaynağını bir karton parçasına odakladığında, hedefin sıcaklığının her bir ek ayna ile toplam üç aynaya kadar 2 derece artırılabileceğini bulduğu kaydedildi.

Sener'ın, deneyi 100 watt'lık bir lamba kullanarak tekrarladığında, "her bir aynayla sıcaklıktaki değişimin üç aynaya kadar 4 derece ve dördüncü aynayla ilave 10 derece olduğunu" bulduğu belirtildi.

BULGULARI, MIT'IN VERİLERİ İLE EŞLEŞİYOR

Sener'ın bulguları, benzer bir kopya yaratan ve Arşimet'in "Ölüm Işını"nı bir gemiyi 11 dakika içinde yakabileceğini keşfeden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grubun bulguları ile benzerlik taşıyor.

Sener, Kanada Bilim Fuarı Dergisi'ne verdiği demeçte "Deneysel bulgularıma dayanarak, MIT grubuna katılıyorum ve yeterince güçlü bir ısı kaynağı ve hepsi mükemmel bir açıyla odaklanmış daha büyük, çoklu aynalarla yanmanın mümkün olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sener, çalışmalarından dolayı Matthews Hall Yıllık Bilim Fuarı Altın Madalyası, Fizik Bilimleri Thames Valley Bilim ve Mühendislik Fuarı Altın Madalyası ve Londra Halk Kütüphanesi Çocukların Bilim ve Teknolojiyle İlgilenmesine İlham Verme Ödülü ile ödüllendirilmiştir.