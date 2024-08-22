121 yıllık kartpostal ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:26

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:26

Galler'in Swansea kentindeki bir inşaat şirketinin çalışanları, günlük postalarını aldıklarında gördükleri şey karşısında şaşırdılar.

Postayla ilgili gönderilerinin arasında 120 yıldan daha eski bir tarihe ait bir kartpostal vardı.

Galler merkezli bağımsız bir ortak inşaat topluluğu Swansea Building Society'nin pazarlama ve iletişim sorumlusu Henry Darby, olayın “heyecan verici” olduğunu söyledi.

Darby, “Biraz ürkütücü, ona dokunmayı pek sevmiyorum çünkü antika gibi hissettiriyor. Perspex ya da başka bir şey içinde olması gerekiyormuş gibi geliyor. Ancak sosyal medya hesaplarımızda pek çok harika hikaye var, pek çok yorum alıyoruz ve insanlar açıkça şehre, bir zamanlar ne olduğuna ve ortaya çıkarılacak hikayelere gerçekten tutkuyla bağlılar” dedi.

Kartpostal üzerindeki mesajda, “Sevgili L. Bunlardan bir çift alamadım, almam mümkün olmadı. Çok üzgünüm ama umarım evde eğleniyorsundur. Şu anda tren ücreti hariç cep harçlığım var, yani iyi durumdayım. Beni Bayan Gilbert ve John'a hatırlat. Ewart'tan herkese sevgilerle” yazıyordu.

Swansea Building Society ile temasa geçenler arasında, kartpostalın asıl alıcısı olan Lydia Davies adlı kadının büyük yeğeni olduğu düşünülen bir akraba da bulunuyor.

Darby, “Kraliyet Postası'nın dolaşımına nasıl geri döndüğünü ve bize 125 yıllık bir pulla nasıl geldiğini henüz çözemedik. Bu yüzden sisteme nasıl geri döndüğü hala ilgimizi çekiyor. Birinin evini temizlediğini tahmin ettik, belki hala bir ev olduğunu tahmin ettik ve sahibinin bunu bir hatıra olarak beğenebileceğini düşündük. Tekrar bizim mülkiyetimize geçti ve doğru yere, yerel arşive ya da mümkünse Lydia'nın hayatta kalan ailesine ulaştığından emin olmak istiyoruz” dedi.

Ressam Edwin Henry Landseer'in The Challenge adlı tablosunun siyah beyaz bir resmi olan kartpostalın, Fishguard, Pembrokeshire posta damgası ile Ewart adında bir adam tarafından gönderildiğine inanılıyor.

Posta damgasının AU23 03 olarak işaretlendiği, bunun da muhtemelen 23 Ağustos 1903 tarihiyle ilgili olduğu düşünülüyor.