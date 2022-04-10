13 kilometrelik Rus konvoyu uydudan görüntülendi
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna’nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru hareket eden 13 kilometrelik Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Rusya - Ukrayna savaşına ait yeni uydu fotoğrafları yayınladı.
MAXAR'ın yayınladığı fotoğraflarda, Ukrayna’nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru ilerleyen 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu görüldü. MAXAR, konvoyda zırhlı araçların ve çeşitli destek ekipmanlarının yer aldığını belirtti.
Şirket ayrıca Rus konvoyunun 8 Nisan tarihinde görüntülendiğini bildirdi.
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