13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!

Rolls-Royce ve Sierra Nevada Corporation, ABD Hava Kuvvetleri için 'Kıyamet Günü' uçağı geliştiriyor. 13 milyar dolarlık (418.945.020.000,00 TL) proje, nükleer patlamalara dayanıklı ve havada yakıt ikmali yapabilen uçakları kapsıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:02
13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
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Rolls-Royce, Sierra Nevada Corporation ile birlikte, ABD Hava Kuvvetleri için 'Kıyamet Günü' olarak adlandırılan uçaklar üzerinde çalışıyor.

Dünya sonunu stil sahibi bir şekilde karşılamak istiyorsanız, Rolls-Royce'un geliştirdiği uçaktan daha iyi bir yer olamaz.

Eğer bu size geleceğin bir icadı gibi geliyorsa, yanılmıyorsunuz. Bu proje, Rolls-Royce'un ABD Hava Kuvvetleri ile yaptığı bir anlaşma sonrası hayata geçirilecek.

ÇOK DAHA GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

Proje, Hava Kuvvetleri'nin mevcut E-4B uçaklarının yerine geçecek yeni uçakları kapsıyor. E-4B uçakları, genellikle Savunma Bakanı’nı taşımak için kullanılıyor ve ulusal bir acil durumda mobil komuta merkezi olarak hizmet veriyor.

Mevcut dört uçak, her biri 111 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor ve acil durumlarda ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve diğer üst düzey askeri yetkilileri taşımak üzere tasarlanmış durumda. Bu nedenle uçaklar, sıradan bir uçağa göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip olmalı.

Yeni projede yer alan uçaklar, nükleer patlamalara dayanıklı olacak ve havada yakıt ikmali yaparak tehlikeli bölgelerde gereksiz duraklamalardan kaçınabilecek.

PROJENİN MALİYETİ 419 MİLYAR TL

Rolls-Royce, Pentagon'un 13 milyar dolarlık (418.945.020.000,00 TL) anlaşmasıyla bu yeni nesil uçakların geliştirilmesi için savunma devi Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Rolls-Royce, uçağın itki sistemleri üzerinde çalışacak.

Rolls-Royce savunma başkanı Adam Riddle, projeye katılmaktan duydukları heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Rolls-Royce, on yıllardır dünyanın dört bir yanında askeri operasyonları güvenilir ve son teknoloji ürünleriyle destekledi. Şimdi, Sierra Nevada Corporation ve SAOC ekibinin uzmanlığı ile birleşerek, askeri liderlerimize ulusal güvenliğimizi koruyacak platformu sağlamakla gurur duyuyoruz.”

Sierra Nevada'nın yönetici başkan yardımcısı Jon Piatt ise, “Rolls-Royce ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu önemli Hava Kuvvetleri misyonunda, Rolls-Royce'un geniş deneyimi değerli bir ortak olacak” dedi.

Yeni projenin sözleşmesi Temmuz 2036'ya kadar sürecek.


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