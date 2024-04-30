2 bin dolara uçak aldı, eve dönüştürdü!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 17:12

Güncelleme: 30.04.2024 - 17:12

Koca bir uçağı rahat bir konuta dönüştürmek varken neden bir ev inşa edesiniz ki?

Jo Ann Ussery'nin evi yıkıldığında, yerine alışılmadık bir şeyi seçti: terk edilmiş bir Boeing 727. Maliyetli olabilecek evini yeniden inşa etmek yerine, kullanılmayan uçağı yaklaşık 2.000 dolara satın aldı; bu kararın, mobil bir ev veya karavan tercih etmekten daha pratik olduğunu kanıtladı.

UÇAĞI YENİLEMEK 6 AY SÜRDÜ

Hava trafik kontrolörü olan kayınbiraderi eski uçağı satın alma fikrini ortaya attı ve Ussery bu fikri beğendi. Altı ay boyunca kendini uçağı yenilemeye adadı; iç mekanı yalıtmak ve yaşanabilir bir alan haline getirmek için su tesisatı kurmak da buna dahildi.

1994 yılında uçak yeni evini Benoit, Mississippi'de bir arsada buldu. Ussery'nin yaptığı değişiklikler uçağı kendisi ve çocukları için keyifli bir konuta dönüştürdü.

Uçağın yarısı bir su kütlesinin üzerinde asılı duruyor ve uçuşun ortasında olduğu yanılsamasını yaratıyor. Giriş, bir garaj kapısı açacağı tarafından çalıştırılan arka merdivenden yapılıyor. Uçağın içinde üç yatak odası, kokpitte jakuzili bir ana banyo ve oturma odası, mutfak ve çamaşır odası gibi ortak alanlar bulunuyor. Alışılmadık şekline rağmen uçak geniş ve çoğu alanda 12 feet (3,65m) genişliğinde.

50 BİN DOLAR YATIRIM

Projeyi 20 yıl sonra NBC'ye verdiği bir röportajda değerlendiren Ussery, uçağa yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 50.000 dolar olduğunu belirtti. İç mekanda, hala çalışan orijinal bir uçak tuvaleti ve eşyaların düşme riski olmadan geniş depolama alanı sunan baş üstü dolapları gibi eğlenceli ayrıntılar bulunuyor.

Bazı odalar tamamen ahşap panellerle kaplanarak neredeyse tanınmaz hale getirilirken, diğerlerinde paneller ve tepe lambaları gibi karakteristik uçak unsurları korunmuş. Uçağın hava geçirmez yapısı sayesinde, kış aylarında da sıcaklığını koruyarak enerji tasarruflu bir ev olduğunu kanıtladı.

Ussery, eski Başkan Donald Trump'ın lüks özel jetinden esinlenerek jetine sevgiyle 'Küçük Trump' adını verdi. Bir taşınma girişimi sırasında hasar görene kadar 1990'lar boyunca eşsiz evinin tadını çıkardı.