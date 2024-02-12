13 ve 15 yaşındaki çocuklar üvey annelerini öldürdü

Evlat edinilen iki Rus erkek çocuk, üvey annelerini vahşi şekilde öldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:23
13 ve 15 yaşındaki çocuklar üvey annelerini öldürdü
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İspanya'da evlat edinilen 13 ve 15 yaşındaki iki Rus erkek çocuk, annelerinin arabasının arka koltuğunda bıçaklanmış ve "kafasına torba geçirilmiş" halde ölü bulunmasının ardından polis gözetimi altına alındı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, polis, kimliği Silvia Lopez Gayubas olarak açıklanan 48 yaşındaki kadının ölümünü, evlat edindiği çocukların cinayet girişimi olarak değerlendirdi. Annenin cesedi, ailenin evine yakın bir garajda bulundu. 

Bölge sözcüsü yaptığı açıklamada, kadının evlat edindiği 15 yaşındaki büyük çocuğun tutuklandığını ve gençlik mahkemesine çıkarılmasının beklendiğini doğruladı. İspanya'da cezai sorumluluk yaşının altında olan ve dava edilemeyen 13 yaşındaki küçük çocuk resmi olarak tutuklanmadı ancak şu anda bir çocuk yuvasında bekletiliyor.

Kadının boynuna aldığı bıçak darbesi ve şiddetli darbeler sonucu aldığı yaralardan sonra araçta hayatını kaybettiği anlaşıldı. 

Yerel raporlara göre, çocukların büyükannesi, dün gece çocukların "kaçırıldıklarını" söylemek için telefon ettiklerini anlattı. Müfettişler, çocukların cep telefonlarının bağlantısını kesmeden önce kaçırma olayını "uydurdukları" tahmin ediliyor.


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