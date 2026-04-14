13 yaşındaki kıza 109 suçlama: Mahkemeden tutukluluk kararı

Avustralya’nın Melbourne kentinde görülen davada, 13 yaşındaki kızın haftalar boyunca çok sayıda suça karıştığı öne sürüldü.

Yerel basında yer alan bilgilere göre suçlamalar arasında hırsızlık, konutlara girme ve başkalarını tehlikeye atan eylemler bulunuyor.

Polis yetkilisi Jarryd Grey, genç kızın neredeyse her gün suç işlediğini ve eylemlerinin sayısının hızla arttığını mahkemede dile getirdi.

Yetkililer, zanlının eylemlerini sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Grey, genç kızın işlediği suçların yarattığı etkiyi takip ettiğini ve bunun kendisine “grubu içinde statü kazandırdığına inandığını” belirtti.

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, zanlının çalıntı bir araçla bir bisikletliye doğru kasten yöneldiği iddia edildi.

Olayda 45 yaşındaki bisikletlinin yaralandığı, boyun ağrısı, baş dönmesi ve konuşma bozukluğu yaşadığı bildirildi.

Polis, olaydan kısa süre sonra zanlının internette “birine araçla çarpmanın cezası”nı araştırdığını ve bunun eylemin kasıtlı olduğunu gösterdiğini savundu.

Mahkeme, genç kızın serbest bırakılması halinde toplum için ciddi risk oluşturacağına hükmederek kefalet talebini reddetti. Zanlının 21 gün sonra yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.