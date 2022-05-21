1.300 yıl öncesine ait ev ödevi ve not bulundu

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:35

Sözünü ettiğimiz belge, Tang Hanedanlığı zamanında M.S. 710 yılında 12 yaşındaki bir öğrenci olan Bu Tianshou tarafından kaleme alınmış 5 metre boyunda bir parşömen tomarı.

Bu Tianshou, her ikisi de o zamanda okuma ödevi olarak verilmiş iki kitabın kopyasını çıkarmış: Ünlü bilgin Zheng Xuan'ın Konfüçyüs'ten Seçmeler'in açıklamaları ve eski Çin'de çocuklara Çince karakterleri öğretirken el kitabı olarak kullanılan bir Çin şiiri olan Bin Karakterli Klasik.

Bu Tianshou tarafından yazılmış Zheng Xuan'ın Konfüçyüs'ten Seçmeler'in açıklamalarının bir kopyası bu. O tarihte 12 yaşında olan öğrenciye ev ödevi olarak verilmiş. İlginç bir şekilde Bu Tianshou, ödevin sonuna edebi değeri olmayan komik bir şiir yazmış:

"Bugünün ödevi bitti. Öğretmenim lütfen dersi uzatma ve bırak bizi erkenden evimize gidelim..."

Bu ekleme, kağıdı çok daha canlı hale getirmiş.

Xinhua'da yer alan habere göre, Zheng Xuan'ın Konfüçyüs'ten Seçmeler'e ilişkin açıklamaları Tang Hanedanlığı sonrasında kaybolmuştu. Bu yüzyılın başlarından bu yana Zheng Xuan'ın Konfüçyüs'ten Seçmeler'in açıklamalarının bazı hasarlı kopyaları Turpan'da gün ışığına çıkarıldı. Bunlar arasında en iyi korunan ve en uzun parşömen Bu'nun kopyası. Konfüçyüsçülüğün klasik eserlerinin incelenmesi açısından çok değerli bilgiler içeriyor.

Turpan Çalışmaları Enstitüsü dekan yardımcısı Chen Aifeng'e göre, Astana mezarlarında bulunan Zheng Xuan'ın Konfüçyüs'ten Seçmeler'in açıklamalarını içeren belgelerin çoğu öğrenciler tarafından yazılmış kopyalar ve bu da Tang Hanedanlığı zamanında Xinjiang'da eğitimin, Merkez Ova olarak bilinen Zhongyuan kültüründen etkilendiğine işaret ediyor.