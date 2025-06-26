14 Avrupa ülkesinden

Bir süredir AB'nin gündeminde Ukrayna ve Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, ABD ile tarife gerginliği, savunma harcamaları ve üretiminin artırılması tartışmaları nedeniyle geri sıralara düşen düzensiz göçle mücadele, yaz tatili arasından önceki son zirvede yeniden masaya geldi.

İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın öncülüğünde AB Konseyinde göç konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan 14 ülke arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Macaristan, Letonya, Malta, Polonya, Çekya, İsveç ve Yunanistan yer aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının ana konusunu daha sıkı göç politikası oluşturdu.

Von der Leyen'in geçen sene üye ülkelere gönderdiği göç konulu mektupta değindiği "yenilikçi çözümler" çerçevesinde AB ülkelerinde sığınma başvurusu yapanların süreçlerinin 3. ülkelerde kurulacak merkezlerde devam ettirilmesi, sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmelerinin hızlandırılması, daha etkin sınır kontrolleri gibi başlıklar ele alındı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, toplantının ardından yaptığı paylaşımda "Bitmeyen göç görüşmeleri, sıfır sonuç. Macaristan'ın pozisyonu? 'İsyan'. Yüzlerce kez tartıştık, hiçbir şey değişmedi. Kaçaklar gelmeye devam ediyor. Bu yüzden harekete geçtik: Sınırlarımızı kapattık, izinsiz giriş yok. Kaçak göçü durdurmanın tek yolu bu. Nokta" ifadelerini kullandı.