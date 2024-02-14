148 yıl sonra bir ilk: ABD'de bakan görevden alındı

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi kabul edildi. Ülkede 148 yıl sonra ilk kez bir kabine üyesi azil istemiyle suçlanmış oldu.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:56
148 yıl sonra bir ilk: ABD'de bakan görevden alındı
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ABD’de görevini yerine getirmemekle suçlanan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkında Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi’inde azil istemiyle oylama yapıldı.

Mayorkas hakkındaki 2 azil maddesi 213’e karşı 214'e oyla kabul edildi. Oylama sonucunda ülkede 148 yıl sonra ilk kez bir kabine üyesi Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlanmış oldu. Mayorkas'ın görevden alınıp alınmayacağı 26 Şubat’ta Demokratların liderliğindeki Senato’da yapılacak oylamada belirlenecek.

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BIDEN’DAN OYLAMAYA TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayı "anayasaya aykırı açık bir partizan eylem" ve "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirdi. Mayorkas'ın onurlu bir kamu görevlisi olduğunu ifade eden Biden, "O hukukun üstünlüğünü destekledi ve ulusumuzu yücelten değerlere derin bir bağlılık gösterdi" dedi.

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Mia Ehrenberg yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin sınırdaki sorunları çözmek için çalışmak yerine zamanlarını anayasayı çiğnemekle harcadıklarını ifade etti.

Cumhuriyetçiler, ABD-Meksika sınırındaki yoğun göçmen akınından sorumlu tutukları Mayorkas’ı sınır güvenliğini sağlamak için yeterli çaba göstermeme ve görevlerini bağlılıkla yerine getirmemekle suçluyor. 2021’den bu yana 6.3 milyondan fazla göçmen yasa dışı yollarla ABD’ye giriş yaptı.

ABD’de en son 1876'da Savaş Bakanı William Belknap görevden alınmıştı. Belknap, oylamadan kısa bir süre önce istifa kararı vermişti.


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