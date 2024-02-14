'Asla görüşmem' demişti: Sisi, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da bir dönem "Asla görüşmem" dediği Devlet Başkanı Sisi tarafından karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:15
'Asla görüşmem' demişti: Sisi, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. 

AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. 

Göz Atın
İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı: 'Bu bir yüzleşmedir'

İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı: 'Bu bir yüzleşmedir'
Erdoğan, 'katil, zalim, darbeci' dediği Sisi'yle görüşmek için Mısır'a gitti

Erdoğan, 'katil, zalim, darbeci' dediği Sisi'yle görüşmek için Mısır'a gitti

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.


Erdoğan haberleri Abdulfettah es Sisi haberleri Mısır haberleri Kahire haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan, 'katil, zalim, darbeci' dediği Sisi'yle görüşmek için Mısır'a gitti

Erdoğan, 'katil, zalim, darbeci' dediği Sisi'yle görüşmek için Mısır'a gitti
Veba geri geldi: İnsana bulaştı

Veba geri geldi: İnsana bulaştı
Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Azerbaycan'da hükümet istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!
CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’

Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!