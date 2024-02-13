15 yıl sürgünde yaşadı: Eski Başbakana şartlı tahliye

Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın şartlı tahliye edileceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:00
15 yıl sürgünde yaşadı: Eski Başbakana şartlı tahliye
Abone Ol google-news

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Tawee Sodsong, yaptığı açıklamada, Şinavatra'nın yaşlı ve ağır hasta olması nedeniyle hafta sonunda şartlı tahliye edileceğini belirtti.

Tawee, Şinavatra'nın Şartlı Tahliye Komitesince tahliyesi onaylanan 930 mahkum arasında yer aldığını bildirdi.

Adalet Bakanı, ciddi hastalıkları bulunan 74 yaşındaki Şinavatra'nın bir yıllık hapis cezasının da 6 ayını çekmiş olması nedeniyle şartlı tahliye kriterlerini karşıladığını kaydetti.

Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlık suçlamalarıyla 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

15 yıl sonra 22 Ağustos 2023'te ülkesine dönen Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye götürülmüştü.

"Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen 74 yaşındaki Şinavatra, cezaevine gönderilmişti.

Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, Kraliyet affı için başvuru yapmıştı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn da Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirmişti.


Tayland haberleri Başbakan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam pompaya yansıdı... Motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Araç sahipleri dikkat! Motorine dev zam pompaya yansıdı... Motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi: 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Bahçeli yine CHP'yi hedef aldı: 'Sinsi bir oyun'

Bahçeli yine CHP'yi hedef aldı: 'Sinsi bir oyun'
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi